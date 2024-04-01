В машине российского актёра нашли килограмм кокаина

В машине российского актёра нашли килограмм кокаина

Популярный российский актёр был пойман с поличным при перевозке крупной партии наркотиков.

На улице 8 Марта в московских Люберцах сотрудники ДПС остановили автомобиль Haval, за рулём которого был россиянин Евгений Агафонов.

Агафонов известен по своим ролям в рекламных роликах "Пепси" и "Снежной королевы".

Также мужчина прославился как модель и манекенщик.

В машине Евгения нашли свёрток с порошком общей массой 1006 грамм.

При изучении содержимого свёртка выяснилось, что это кокаин.

Теперь Агафонов обвиняется в попытке сбыта крупной партии запрещённых веществ.

По этой статье ему грозит пожизненное лишение свободы.

В Питере заключённый спрятал телефон в заднем проходе и попал в больницу

В Питере заключённый спрятал телефон в заднем проходе и попал в больницу

Предприимчивый сиделец уговорил администрацию тюрьмы на свидание с девушкой, которая принесла с собой "контрабанду".

После свидания с возлюбленной заключённый возвращался из комнаты для встречи и "запищал" на металлодетекторе.

Мужчину обыскали, но металлических предметов в его карманах не нашли.

Тогда персонал тюрьмы принял непростое решение: исследовать задний проход сидельца.

Охранники не прогадали, обнаружив в "потайном кармане" мобильный телефон.

Обладателя гаджета вежливо попросили извлечь смартфон из себя, однако он с поставленной задачей справиться не сумел.

Тогда тюремщики были вынуждены доставить пострадавшего в больницу, где врачи достали из мужчины мобильный телефон размером 5х9 сантиметров. К слову, он был в чехле.

Плавающие гробы наводят страх на жителей Саранска

Плавающие гробы наводят страх на жителей Саранска

В столице Мордовии местные жители пришли ужас от вида гробов, всплывших со дна озера.

Из российской Мордовии приходят шокирующие фотоснимки: местные жители всё чаще замечают, что по водоёму "Лесное озеро" начали плавать гробы.

Гробы эти выглядят старыми и ветхими, словно их сколотили из дешевой древесины ещё в царские времена.

Жители Саранска начали вспоминать, что в детстве бабушки им рассказывали городскую страшилку о плавающих гробах, однако в неё никто не верил.

Коммунальные службы города разводят руками, утверждая, что на озере действительно нашли ящики, напоминающие гробы. Тем не менее, как они туда попали и что с этим делать остаётся загадкой.

Российский священник повесил в храме иконы с бандеровцами

Российский священник повесил в храме иконы с бандеровцами

Католический священник осквернил костёл, повесив в нём портреты украинских националистов, стилизованные под иконы.

Омич Игорь Максимов является действующим католическим священником, однако поступки мужчины вряд ли можно назвать слишком религиозными.

Около года назад силовики пришли в храм Максимова по наводке, поскольку прихожане утверждали, что святитель повесил в церкви портреты с украинскими националистами Степаном Бандерой и Богданом Шухевичем.

В тот раз сотрудники МВД пожалели Игоря Максимова, проведя с ним профилактическую беседу.

Священник предостережениям не внял, отказавшись снимать партреты фашистских деятелей.

Теперь же Максимова задержали, ему грозит 3 года тюрьмы.

Школьник-сатанист искромсал ножом 2 девочек на вечеринке в Петрозаводске

Школьник-сатанист искромсал ножом 2 девочек на вечеринке в Петрозаводске
Фото: Telegram-канал "Ньюсач"

Ученик девятого класса напал на девочек-подростков во время так называемой "вписки" — вечеринки на съёмной квартире с обилием алкоголя.

Известно, что 15-летнего юношу на "вписку" пригласила другая девятиклассница. Также девочка пригласила свою 17-летнюю подругу.

Поздней ночью вся троица начала ругаться, и в пылу ссоры парень схватился за нож.

Озверевший школьник принялся резать и колоть девушек, которые пытались сбежать. При этом нападавший специально целился в горло, грудь и живот.

К счастью, пострадавшие смогли убежать и вызвать полицию, благодаря чему юношу с ножом задержали.

Одноклассники мальчика охарактеризовали его как сатаниста: подросток часто ходит в гриме известных блэкметал-групп и гуляет по кладбищам.

Мигрант напал на россиянку-бойца UFC и получил по заслугам

Мигрант напал на россиянку-бойца UFC и получил по заслугам

Приезжий из Таджикистана преследовал жительницу Челябинска, которая профессионально занимается ММА и дерётся в сильнейшей лиге мира.

Разъярённый таджик даже не подозревал, к чему приведут его действия. Но обо всём по порядку.

23 апреля Ирина Алексеева и её подруги устроили велопрогулку, проезжая по людным улочкам Челябинска.

В этот момент за девушками увязался мигрант на автомобиле. Мужчина несколько раз посигналил дамам, однако те не останавливались.

Тогда таджик умышленно подрезал велосипедисток. Приезжий начал кричать о том, что у него на родине не принято ходить в шортах.

Ирина не стерпела такой наглости и заявила, что в таком случае мигранту следует отправляться к себе на родину.

После этого водитель машины удалился с места событий, а Алексеева опубликовала новый пост в соцсетях, призвав придать данное дело огласке.

Дебошир даже не подозревал, что Ирина Алексеева является действующим бойцом ведущего мирового MMA-промоушена UFC, и любой её пост в мессенджерах немедленно вызовет общественный резонанс.

Уже к обеду мигрант был задержан полицейскими. Ранее грубый и агрессивный таджик начал вести себя скромнее и даже записал видео, на котором извиняется перед девушками.

Под Питером мужчина расчленил сожительницу, спрятав останки в чемодан

Под Питером мужчина расчленил сожительницу, спрятав останки в чемодан

Сообщается, что погибшей является 47-летняя жительница Ленинградской области.

Убийство произошло в квартире, где жили трое: мужчина и две сестры-близняшки. Перед убийством вся троица крепко выпивала, и в пылу возлияний между ними произошла ссора.

В ходе ссоры мужчина убил одну из дам, после чего расчленил её тело, спрятав останки в чемодан. В этом ему помогала сестра погибшей.

Сейчас убийца и его сообщница задержаны и сотрудничают со следствием.

По предварительной информации, убийцей является ветеран спецоперации на Украине. Ранее его уже судили за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью.

Два украинца погибли из-за обвала дороги под микроавтобусом

Два украинца погибли из-за обвала дороги под микроавтобусом

Трагический инцидент произошёл в Киевской области недалеко от украинской столицы.

Утром 22 апреля в Киевской области произошёл резкий обвал участка трассы. В момент обвала по дороге проезжал рейсовый микроавтобус с пассажирами.

Из-за неожиданности обвала водитель не смог совершить манёвр, препятствующий падению автобуса в пропасть.

В результате падения микроавтобуса на месте скончались двое пассажиров, ещё семь человек госпитализированы в отделение реанимации.

В Карачаевске террористы убили 2 полицейских и украли их оружие

В Карачаевске террористы убили 2 полицейских и украли их оружие

В Карачаево-Черкесии два сотрудника полиции были убиты и один ранен в результате вооружённого нападения.

21 апреля около 24:00 в Карачаевске возле "Нижнего Рынка" водитель и пассажир автомобиля Lada Granta застрелили двух сотрудников полиции.

Ещё один силовик получил огнестрельные ранения спины и бедра, ввиду чего его срочно госпитализировали в отделение реанимации.

После хладнокровного убийства нападавшие похитили из полицейской машины автомат Калашникова и несколько пистолетов.

По предварительной информации, к убийству правоохранителей могут быть причастны некие Руслан Семёнов и Марат Бытдаев.

Работник аэропорта украл у москвички кольца Картье за 700 тысяч рублей

Работник аэропорта украл у москвички кольца Картье за 700 тысяч рублей

Женщина привезла дорогие украшения из ОАЭ и даже не предполагала, что их могут украсть прямо в аэропорту.

Жительница Москвы вернулась из Объединённых Арабских Эмиратов, где она купила кольца Cartier Trinity стоимостью 700 тысяч рублей. Россиянка приземлилась в аэропорту Домодедово.

По возвращении домой женщина обнаружила, что кольца пропали, после чего она пришла в полицию и написала заявление о краже.

Выяснилось, что кольца украл оператор багажных тележек, работающий в аэропорту. Мужчина задержан и уже во всём признался.

В Иерусалиме террористы попытались расстрелять толпу, но облажались

В Иерусалиме террористы попытались расстрелять толпу, но облажались

Группа радикалов пыталась устроить теракт на оживлённой улице Иерусалима, однако что-то пошло не так.

Утром 22 апреля в Иерусалиме террористы на автомобиле въехали в пешеходов. После этого экстремисты выбежали из машины с автоматами наперевес.

Радикалы хотели хладнокровно расстрелять столпившихся зевак, но этому помешала нелепая случайность: автоматы всех террористов одновременно заклинили.

К месту событий экстренно прибыл наряд полиции, и раздосадованные преступники пытались сопротивляться, однако в конечном итоге террористы были вынуждены сдаться.

В Пензе парень напал с ножом на школьника из-за белых шнурков на берцах

В Пензе парень напал с ножом на школьника из-за белых шнурков на берцах

15-летний подросток с компанией друзей приставал к 18-летнему юноше из-за того, что тот носил берцы с белыми шнурками.

21 апреля в Пензе на улице Ленина 15-летний Кирилл и его друзья увидели парня, одетого в бомбер и берцы с белыми шнурками.

Известно, что берцы с такой шнуровкой обычно носят националисты. Именно это стало причиной конфликта.

Кирилл достал нож и принялся срезать шнурки с берцев 18-летнего, однако последний достал свой нож и несколько раз ударил им обидчика шею.

Пострадавшего экстренно госпитализировали, за его жизнь борются врачи. Нападавший уже задержан полицией и даёт признательные показания.

Промышленный альпинист разбился на глазах у прохожих в Норильске

Промышленный альпинист разбился на глазах у прохожих в Норильске

Мужчина выполнял строительные работы на высоте, однако в какой-то момент страховочные тросы не выдержали.

20 апреля на Ленинском проспекте Норильская в Красноярском крае произошла трагедия: молодой промышленный альпинист занимался реконструкцией исторического здания и сорвался вниз.

Инцидент произошёл прямо на глазах шокированных зевак и попал на видео.

Известно, что к падению привёл обрыв основного и дополнительного страховочного троса.

Бедолага сорвался вниз с высоты пятого этажа. К несчастью, рабочий получил серьёзные травмы и скончался в больнице.

Россиянин зверски убил мигранта, избившего его дочь

Россиянин зверски убил мигранта, избившего его дочь

Житель Екатеринбурга расправился с сожителем своей бывшей жены за то, что тот поднял руку на ребёнка.

Известно, что трагедия произошла в квартире 36 дома по улице Миномётчиков.

Мигрант по имени Фируз избил свою гражданскую супругу и ударил её 14-летнюю дочь.

Девочка позвонила отцу, который развёлся с её матерью около десяти лет назад.

Ребёнок рассказал папе об избиении, после чего мужчина быстро приехал к месту событий.

Разгневанный отец набросился на Фируза, ударив его ножом не менее 37 раз, из-за чего он скончался на месте.

После этого убийца позвонил в отдел полиции и добровольно сдался.

В Подмосковье наркоман забрался на чердак и напал на полицейских с молотком

В Подмосковье наркоман забрался на чердак и напал на полицейских с молотком

Неадекватный россиянин пробрался на чердак жилого дома, напугав соседей, которые были вынуждены обратиться в полицию.

В подмосковной Коломне молодой человек залез на чердак многоквартирного дома по улице Овражной. Соседи заметили, что чужак ведёт себя странно: копошится в коробках и выкрикивает что-то нечленораздельное.

На место событий прибыли двое полицейских, которые попытались поговорить с нарушителем порядка, однако разговор не задался.

Вторгшийся на чердак мужчина выхватил молоток и ударил им сотрудника полиции по руке. После этого нападавший попытался атаковать силовиков тазиком для стирки.

Дебошира скрутили и доставили в отдел МВД, где его личность установили. Хулиганом оказался 28-летний безработный по имени Андрей.

Характерно, что ранее мужчина был судим за хранение наркотиков.

В Сергиевом Посаде спасли кошку, застрявшую в вентиляции

В Сергиевом Посаде спасли кошку, застрявшую в вентиляции

Жильцы многоквартирного дома заметили, что из вентиляции раздаются странные звуки.

Чаще всего эти звуки были слышны во время посещения ванной и туалета. Звуки напоминали тихий шорох, из-за чего соседи подумали, что в вентиляционной системе застряла кошка.

Догадки жильцов подтвердились, однако люди не смогли самостоятельно вызволить животное из вентиляционного плена.

Тогда озадаченные соседи позвонили в МЧС. Спасателям пришлось разобрать стену в туалете одной из квартир, после чего кошка была спасена. Жильцы дома сжалились над животным и решили оставить его у себя.

Бабушка задушила 9-летнего внука за плохое поведение

Бабушка задушила 9-летнего внука за плохое поведение

Надежда Журавлева, 61-летняя жительница Чебоксар обвиняется в убийстве своего внука.

Предполагается, что женщина задушила ребенка из-за плохого поведения. Есть версия, что у пенсионерки были психические нарушения.

Происшествие случилось 12 апреля в квартире, где бабушка проживала с дочерью и внуком. Отец с семьей не живет.

После убийства женщина оставила бездыханное тело ребенка в квартире и уехала на дачу.

Мать работает в банке, ребенка она обнаружила уже мертвым, когда вернулась домой с работы.

Как известно, бабушка раньше работала педагогом в школе. Родители, ученики и просто знакомые отзывались о ней как об очень жестоком человеке. В работе она нередко прибегала к грубости и насилию.

Семью знакомые назвали положительной. Ребенок плохим поведением не отличался, в музыкальной школе его считали одаренным и послушным.

По факту преступления заведено уголовное дело, подозреваемая взята под арест на два месяца.

В Петергофе 13-летний мальчик взорвал петарду и попал в больницу в тяжелом состоянии

В Петергофе 13-летний мальчик взорвал петарду и попал в больницу в тяжелом состоянии

Школьник обнаружил петарду на территории, прилегающей к исторической усадьбе «Знаменка».

Из любопытства подросток решил опробовать опасную находку и взорвал петарду прямо в парке.

В результате ребенок был госпитализирован с многочисленными осколочными ранами груди и всего тела. Состояние подростка оценивают как тяжелое.

Информацию о происшествии предоставил телеграм-канал «Mash на Мойке».

Американские полицейские застрелили педофила во время спецоперации

Американские полицейские застрелили педофила во время спецоперации
Фото: FoxNews

Сотрудники полиции Вашингтона провели спецоперацию по задержанию предполагаемого педофила.

В полиции США есть спецотдел SPD, который занимается расследованием преступлений, совершаемых против детей в интернете.

Именно сотрудники этого отдела провели операцию по нейтрализации педофила, орудовавшего в Сиэтле.

Предполагаемого педофила убедили в том, что в номере отеля его ждут две девочки 7 и 11 лет, которые готовы вступить с мужчиной в интимную близость.

Злоумышленник постучал в номер отеля, однако дверь открыли трое полицейских. В этот момент педофил достал пистолет.

Правоохранителям пришлось проявить решительность, ликвидировав педофила серией выстрелов.

В Австралии гигантские крабы пришли на вечеринку без приглашения

В Австралии гигантские крабы пришли на вечеринку без приглашения

Так называемые пальмовые воры стали гостями на дне рождения маленькой австралийки, хотя та их совсем не звала.

Пальмовые воры являются крупнейшими членистоногими в мире и по классу относятся к ракам-отшельникам.

Тем не менее, такие крабы живут на суше, а не в воде, из-за чего нередко пугают случайных прохожих.

Большая группа пальмовых воров наведалась в гости к австралийской семье, которая отмечала день рождения маленькой дочери на заднем дворе.

Организаторы вечеринки удивились таким визитёрам, однако не испугались их, поскольку такие членистоногие не представляют опасности для человека.

Кроме того, обычно мясо пальмовых воров употребляют в пищу. Гурманы уверяют, что по вкусу пальмовые воры похожи на лобстера.