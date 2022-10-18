Соседов считает Гагарину самой привлекательной звездой российской сцены
2022-10-18
15:53
Музыкальный критик Сергей Соседов высказался относительно певицы Полины Гагариной. Он считает знаменитость самой красивой российской артисткой.
Музыкальный критик, журналист и ведущий Сергей Соседов поделился своим мнением насчёт того, кого он считает самой красивой артисткой российского шоу-бизнеса.
Соседов заявил, что красота - понятие субъективное, по этой причине очень сложно выбрать самую-самую представительницу слабого пола. И всё же критик назвал ту артистку, во внешности которой сочетаются принципы концептуальной красоты.
И это отечественная исполнительница Полина Гагарина.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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