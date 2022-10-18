Волочкова заявила, что в Большом театре артисток превращают в проституток

Балерина Анастасия Волочкова решилась на откровенный разговор с представителями СМИ из-за жалоб артисток Большого театра.

Анастасия Волочкова поведала об эксплуатации балерин не по назначению в Большом театре

Артистка балета утверждает, что в государственном культурном учреждении не должно быть подобного беспредела.

Волочкова вспомнила, как в 2003 году ей жаловались балерины Большого театра, просившие у неё защиты, так как их "превратили в проституток".

Анастасия утверждает, что танцовщиц звали на "банкеты с продолжением". Звезда рассказала, что девушкам грозило увольнение, если те отказывались от интима с гостями мероприятия.