Кадыров рассказал о поездке своих детей в зону спецоперации на Донбасс

Рамзан Кадыров утверждает, что его дети побывали на Донбассе в зоне специальной военной операции.

Вечером 18 октября лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что его дети Ахмат, Эль и Адам вместе с министром культуры Чечни Айшат Кадыровой побывали на территории Донбасса, где под присмотром командира спецназа "Ахмат" Вахи Геремеева побывали в зоне спецоперации.

Также Кадыров отметил, что охранявший его детей Ваха Геремеев вместе со своими бойцами задействован в выполнении военных задач в Мариуполе.