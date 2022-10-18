Кадыров рассказал о поездке своих детей в зону спецоперации на Донбасс
2022-10-18
16:06
Рамзан Кадыров утверждает, что его дети побывали на Донбассе в зоне специальной военной операции.
Вечером 18 октября лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что его дети Ахмат, Эль и Адам вместе с министром культуры Чечни Айшат Кадыровой побывали на территории Донбасса, где под присмотром командира спецназа "Ахмат" Вахи Геремеева побывали в зоне спецоперации.
Также Кадыров отметил, что охранявший его детей Ваха Геремеев вместе со своими бойцами задействован в выполнении военных задач в Мариуполе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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