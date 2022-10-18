Conservative Post: 15 тысяч британцев хотят возвращения Джонсона на пост премьер-министра
2022-10-18
16:14
Издание Conservative Post утверждает, что множество граждан Великобритании хотят, чтобы должность премьер-министра страны вновь перешла к Борису Джонсону.
18 октября газета Сonservative Рost сообщила, что петиция с призывом вернуть Бориса Джонсона на пост премьер-министра Британии набрала 15 тысяч голосов. Отмечается, что данная петиция была обнародована ещё 15 октября, и 15 тысяч голосов британцев за возращение Джонсона в правительство были набраны всего за час.
По данным Сonservative Рost, желание жителей Великобритании вернуть Бориса Джонсона в правительственные кабинеты лишь подчёркивает недовольство местного населения политикой Лиз Трасс.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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