People: Уолкера приговорили к 50 годам лишения свободы за многочисленные изнасилования
2022-10-18
16:15
Актёр Каалан Уолкер признан виновным в шести изнасилованиях. Суд приговорил преступника к 50 годам лишения свободы.
По данным издания "People" актёр Каалан Уолкер приговорён к 50 годам колонии.
Суд признал его виновным в шести изнасилованиях, из которых 2 совершено в отношении несовершеннолетних.
Преступник знакомился в соцсетях с моделями, обещая познакомить тех с влиятельными людьми. Сам же, заманивая девушку к себе, жестоко насиловал её.
Уолкер не только будет сидеть в тюрьме полвека, но и числится в базе сексуальных преступников до конца жизни.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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