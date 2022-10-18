People: Уолкера приговорили к 50 годам лишения свободы за многочисленные изнасилования

Актёр Каалан Уолкер признан виновным в шести изнасилованиях. Суд приговорил преступника к 50 годам лишения свободы.

По данным издания "People" актёр Каалан Уолкер приговорён к 50 годам колонии.

Суд признал его виновным в шести изнасилованиях, из которых 2 совершено в отношении несовершеннолетних.

Преступник знакомился в соцсетях с моделями, обещая познакомить тех с влиятельными людьми. Сам же, заманивая девушку к себе, жестоко насиловал её.

Уолкер не только будет сидеть в тюрьме полвека, но и числится в базе сексуальных преступников до конца жизни.