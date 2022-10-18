People: Уолкера приговорили к 50 годам лишения свободы за многочисленные изнасилования

2022-10-18

16:15

Актёр Каалан Уолкер признан виновным в шести изнасилованиях. Суд приговорил преступника к 50 годам лишения свободы.

По данным издания "People" актёр Каалан Уолкер приговорён к 50 годам колонии.

Суд признал его виновным в шести изнасилованиях, из которых 2 совершено в отношении несовершеннолетних.

Преступник знакомился в соцсетях с моделями, обещая познакомить тех с влиятельными людьми. Сам же, заманивая девушку к себе, жестоко насиловал её.

Уолкер не только будет сидеть в тюрьме полвека, но и числится в базе сексуальных преступников до конца жизни.  

Опубликовано: Наталья Гончарова







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: