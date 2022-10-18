Минобороны Тайваня: около острова обнаружено 11 военных самолетов и два корабля КНР
2022-10-18
16:30
В тайваньском оборонном ведомстве сообщили, что в окрестностях острова военные обнаружили два корабля и 11 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
В сообщении Министерства обороны Тайваня утверждается, что два самолета НОАК пересекли «срединную линию» Тайваньского пролива, тем самым практически вошли в воздушное пространство острова. С китайской стороны никаких официальных комментариев не поступало.
Тайваньские военные подняли воздушный патруль и отдали распоряжение предупредить нарушителей радиопередачей. Кроме того, на берегах острова тайваньские военные развернули береговые ракетные комплексы.
Ранее сообщалось, что Китайская Народная Республика (КНР) намерена усилить военное присутствие в регионе в ответ на визит в столицу Тайваня спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Официальный Пекин считает визиты американских делегат на Тайвань вмешательством во внутренние дела. Китай считает остров своей территорией, которая отделилась от материковой части в 1949 году, после прихода к власти коммунистов в КНР.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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