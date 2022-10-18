Минобороны Тайваня: около острова обнаружено 11 военных самолетов и два корабля КНР

В тайваньском оборонном ведомстве сообщили, что в окрестностях острова военные обнаружили два корабля и 11 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

В сообщении Министерства обороны Тайваня утверждается, что два самолета НОАК пересекли «срединную линию» Тайваньского пролива, тем самым практически вошли в воздушное пространство острова. С китайской стороны никаких официальных комментариев не поступало.

Тайваньские военные подняли воздушный патруль и отдали распоряжение предупредить нарушителей радиопередачей. Кроме того, на берегах острова тайваньские военные развернули береговые ракетные комплексы.

Ранее сообщалось, что Китайская Народная Республика (КНР) намерена усилить военное присутствие в регионе в ответ на визит в столицу Тайваня спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Официальный Пекин считает визиты американских делегат на Тайвань вмешательством во внутренние дела. Китай считает остров своей территорией, которая отделилась от материковой части в 1949 году, после прихода к власти коммунистов в КНР.