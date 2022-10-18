Госдума намерена ужесточить законодательство о гей-пропаганде

Российский парламент призвал к ужесточению законодательства о гей-пропаганде, сообщили во вторник в Госдуме.

Парламент обсудил поправки к закону 2013 года, которые не позволят несовершеннолетним подвергаться «гей-пропаганде».

Новый законопроект запрещает «отрицание семейных ценностей» и «пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации» для всех возрастов.

Константин Малофеев заявил на думских слушаниях: «Война происходит не только на поле боя, но и на детских смартфонах, в мультфильмах и фильмах».

По словам председателя Думы Вячеслава Володина, принятие поправок ожидается осенью. Закон защитит россиян, уверен Володин.