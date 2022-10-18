Госдума намерена ужесточить законодательство о гей-пропаганде
2022-10-18
16:42
Российский парламент призвал к ужесточению законодательства о гей-пропаганде, сообщили во вторник в Госдуме.
Парламент обсудил поправки к закону 2013 года, которые не позволят несовершеннолетним подвергаться «гей-пропаганде».
Новый законопроект запрещает «отрицание семейных ценностей» и «пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации» для всех возрастов.
Константин Малофеев заявил на думских слушаниях: «Война происходит не только на поле боя, но и на детских смартфонах, в мультфильмах и фильмах».
По словам председателя Думы Вячеслава Володина, принятие поправок ожидается осенью. Закон защитит россиян, уверен Володин.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Парламент Эстонии признал Россию страной-спонсором терроризма
Evening Standard: Бен Уоллес отправился в США для обсуждения Украины
В Киеве взорвана ТЭЦ-6, начался пожар, в городе пропадает электричество
Звезде Голливуда Эзру Миллеру, сыгравшему в «Фантастических тварях», грозит срок в 26 лет
Число погибших в результате падения самолёта Су-34 на дом в Ейске выросло до 13 человек