Politico: европейские леса в опасности из-за энергетического кризиса и дефицита российского газа

Политический обозреватель Politico сообщает, что текущая зима станет «очень мрачной» для европейских лесов. На фоне дефицита газа и энергокризиса многие страны призывают людей вырубать и сжигать древесину для обогрева.

Экологические защитники говорят о серьезных последствиях массовой вырубки европейских лесов. Причем в опасности не только сами леса, но и животные, которые в них обитают. Кроме того, вырубка лесов не спасет Европу от энергетического кризиса, который фактически уже наступил.

Некоторые выражают уверенность, что законы, которые пытаются протащить в Европарламент по усилению наказания активистов, как раз связаны с тем, что экозащитники будут выступать за защиту лесов и устраивать демонстрации. Если откинуть в сторону защиту живой природы, то есть и другая опасность — потребление большого количества древесины в качестве топлива может привести к незаконным вырубкам.

Кроме того, при сжигании древесины выделяются вредные вещества, загрязняющие атмосферу и легкие человека. В том числе, есть твердые частицы, которые могут послужить причиной целого ряда хронических заболеваний.

Участник кампании по лесным и климатическим вопросам в неправительственной организации Fern Мартин Пиджеон заявил, что в 2022-2023 годах в Европе будет сожжено значительное количество древесины. Он отметил, что официальные представители Европейской комиссии предупреждены об опасности, однако ничего не предпринимают.