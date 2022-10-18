Звезде Голливуда Эзру Миллеру, сыгравшему в «Фантастических тварях», грозит срок в 26 лет

Речь идет о краже со взломом в городе Стэмфорде, но актер свою вину признавать не хочет.

Актер обвиняется в воровстве нескольких бутылок алкоголя. Как уточняет Рамблер со ссылкой на американские СМИ, хозяева соседского дома на момент кражи отсутствовали.

Сотрудники правоохранительных органов просмотрели записи с камер наблюдения, опросили свидетелей. После этого на звезду Голливуда завели уголовное дело.

Недавно по данному делу состоялось судебное заседание, Миллеру запрещено приближаться к недвижимости потерпевшего. СМИ сообщают, что, если факт подтвердится, артиста ждет тюремное заключение до 26 лет и штраф в размере $2 тысяч.

Следующее судебное заседание по этому делу состоится в январе будущего года.

Эзр Миллер известен по таким фильмам, как «Отряд самоубийц», «Флэш», «Фантастические твари». Он имел проблемы с законом и раньше. В частности, актер подвергался аресту на Гавайях за хулиганство в караоке-баре весной текущего года.