Украинская дипломатия предлагает Зеленскому разорвать отношения с Тегераном
2022-10-18
17:45
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил во вторник, 18 октября, президенту Владимиру Зеленскому разорвать дипломатические отношения с Ираном.
«Ввиду обширных разрушений, нанесенных иранскими беспилотниками гражданской инфраструктуре Украины, гибели и ранений наших людей… вношу на рассмотрение Президента предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном», — заявил Кулеба в видео, опубликованном в Facebook.
По словам главы украинской дипломатии, Тегеран поставил России иранские беспилотники, «при этом заявив нам, что он против войны и не поддерживает ни одну из сторон».
Россия отрицает причастность Ирана к созданию российских дронов-камикадзе «Герань», которые в последнее время активно участвуют в ударах по инфраструктуре Украины.
Опубликовано: Тарас Медведев
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