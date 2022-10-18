В России подготовили законопроект о борьбе с буллингом в школах

Депутаты Госдумы России предложили внести изменения в закон «Об образовании» и прописать там определения для организаторов, участников, наблюдателей и жертв школьной травли.

К самому понятию травли предлагается отнести оскорбительное обращение, бойкот, умышеленное повреждение или похищение вещей, публичное обсуждение интеллектуальных, психологических, физических особенностей детей, а также кибербуллинг.

Законопроект предусматривает штрафы для учреждений образования, которые будут игнорировать травлю. Зачинщикам предлагается объявлять выговор или отчислять их из образовательных учреждений.