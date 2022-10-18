Немецкие предприятия сокращают производство из-за нехватки рабочей силы

По информации Bloomberg, около 50% предприятий в Германии вынуждены сокращать производство из-за острой нехватки рабочей силы.

Причинами такой ситуации являются старение населения и пандемия коронавируса. На данный момент в стране существует огромное количество вакансий, на которые не получается найти работников.

Дефицит кадров сейчас достигает 380 000 человек в год, но к 2030 году показатель может составить 500 000 человек.