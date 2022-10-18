Антимонопольные органы Британии вынуждают Meta продать Giphy

Группа Meta вынуждена продать клиповую платформу Giphy после окончательного решения британских антимонопольных органов.

После повторной проверки антимонопольный орган CMA пришел к выводу, что группа должна расстаться с компанией, которая уже была поглощена в 2020 году. Новый покупатель Giphy должен быть одобрен CMA.

В ноябре прошлого года антимонопольные органы уже дали указание Meta продать Giphy. Группа, в свою очередь обратилась в суд, который назначил новую экспертизу летом, потому что CMA допустил процедурные ошибки.

Согласно отчету, Meta отказалась от сопротивления, они разочарованы, но принимают это решение как последнее слово, сказал представитель группы. Meta продолжит рассматривать возможность приобретения, чтобы донести инновации до большего числа людей в Великобритании и во всем мире.

CMA рассматривала слияние как риск того, что Meta может затруднить для конкурентов Facebook и Instagram интеграцию анимированных изображений Giphy. Группа может потребовать, чтобы клиенты Giphy, такие как Tiktok, Twitter или Snapchat, делились с ними дополнительными данными о клиентах для доступа к гифкам.

CMA (Управление по конкуренции и рынкам) подчеркнуло, что Giphy также был конкурентом группы Facebook на рынке онлайн-рекламы до поглощения. Слияние ослабляет конкуренцию между онлайн-сервисами в Великобритании. Продажа — единственный способ развеять опасения.

Meta уже включила Giphy в фотосервис Instagram в мае 2020 года. Стоимость покупки, как сообщается, составила более 300 миллионов долларов.