Бывшая жена Безоса Маккензи Скотт разводится и жертвует девочкам-скаутам 84,5 млн долларов

Американская писательница Маккензи Скотт пожертвовала 29 подразделениям девочек-скаутов в США 84,5 млн долларов.

Это самое крупное пожертвование в истории скаутской организации, сделанное одним человеком.

Недавно стало известно, что 52-летняя Скотт подала на развод со своим мужем, школьным учителем Дэном Джуэттом из Сиэтла.

Ранее Маккензи Скотт была замужем за основателем Amazon Джеффом Безосом. Она занимает 41-е место в рейтинге самых богатых женщин в мире.