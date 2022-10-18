Бывшая жена Безоса Маккензи Скотт разводится и жертвует девочкам-скаутам 84,5 млн долларов
2022-10-18
19:38
Американская писательница Маккензи Скотт пожертвовала 29 подразделениям девочек-скаутов в США 84,5 млн долларов.
Это самое крупное пожертвование в истории скаутской организации, сделанное одним человеком.
Недавно стало известно, что 52-летняя Скотт подала на развод со своим мужем, школьным учителем Дэном Джуэттом из Сиэтла.
Ранее Маккензи Скотт была замужем за основателем Amazon Джеффом Безосом. Она занимает 41-е место в рейтинге самых богатых женщин в мире.
Опубликовано: Светлана Репина
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