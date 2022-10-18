Столтенберг: НАТО поставит Украине системы для борьбы с беспилотниками
2022-10-18
19:46
Столтенберг подтвердил планы поставить Украине системы для борьбы с дронами.
Во вторник днем Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран блока Североатлантического альянса было принято решение в ближайшее время поставить Украине нескольких сотен систем для глушения сигнала БПЛА . Столтенберг отметил, что сотни "глушилок" для беспилотников сделают неэффективными российские и иранские беспилотники.
Российское правительство ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Опубликовано: Елена Калиновская
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