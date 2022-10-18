Нагиев готов выступить на корпоративе в РФ только за более, чем за 4 000 000 рублей

Актёр и шоумен Дмитрий Нагиев берёт за корпоратив больше, чем Андрей Малахов или Гарик Мартиросян. Средняя стоимость его выступления на частной вечеринке 70 000 евро.

Дмитрий Нагиев не против выступить на корпоративе в России, но при соблюдении определённых условий. Об этом сообщил концертный директор Табриз Шахиди.

Эксперт утверждает, что шоумен запрашивает за корпоратив больше, чем ведущий ТВ Андрей Малахов или юморист Гарик Мартиросян. Средняя цена его выступления равна 70 тысячам евро, что в переводе на российские рубли составляет более 4 200 000.

У Нагиева есть и другие требования. Он требует 2 билете в бизнес-классе "Аэрофлота".

Актер также требует для себя 2 ВИП-зала во всех аэропортах. Проживает ведущий ТВ только в лучшем пятизвездочном отеле. Питание - полный пансион под заказ знаменитости.