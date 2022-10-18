Лолита стала ведущей третьего сезона шоу «Супрестар!»
2022-10-18
22:29
Лолита Милявская стала соведущей Вадима Такменёва на передаче "Суперстар!", которая выходит на канале НТВ.
Исполнительница Лолита Милявская - ведущая 3-его сезона проекта "Суперстар!" на канале НТВ в компании с журналистом Вадимом Такменевым.
Певица убеждена, что "Суперстар!" призвано помочь ее коллегам вернуться на сцену. Все участники шоу выкладываются по полной, а зрители с восторгом за этим наблюдают.
3-ий сезон "Суперстар!" начнёт выходить в эфир НТВ уже в ноябре. За победу в проекте будут сражаться 10 звёзд, популярных в 80-е, 90-е годы прошлого века и нулевые годы.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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