Лолита стала ведущей третьего сезона шоу «Супрестар!»

Лолита Милявская стала соведущей Вадима Такменёва на передаче "Суперстар!", которая выходит на канале НТВ.

Исполнительница Лолита Милявская - ведущая 3-его сезона проекта "Суперстар!" на канале НТВ в компании с журналистом Вадимом Такменевым.

Певица убеждена, что "Суперстар!" призвано помочь ее коллегам вернуться на сцену. Все участники шоу выкладываются по полной, а зрители с восторгом за этим наблюдают.

3-ий сезон "Суперстар!" начнёт выходить в эфир НТВ уже в ноябре. За победу в проекте будут сражаться 10 звёзд, популярных в 80-е, 90-е годы прошлого века и нулевые годы.