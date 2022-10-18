Global Times: США пытаются усилить свою гегемонию, поддерживая Украину

Китайский журналист Хэ Чжигао раскрыл истинную цель США в российско-украинском конфликте.

18 октября обозреватель китайской газеты-таблоида Global Times Хэ Чжигао заявил, что Соединённые Штаты в конфликте на Украине «лишь подливают масло в огонь, а не действуют как великая держава, способствующая миру и диалогу».

Чжигао считает, что Белый дом планирует превратить мировое сообщество в «иерархическое общество» ради усиления собственной гегемонии и именно для достижения данной цели оказывает финансовую и военную помощь киевскому режиму.