Global Times: США пытаются усилить свою гегемонию, поддерживая Украину

2022-10-18

23:11

Китайский журналист Хэ Чжигао раскрыл истинную цель США в российско-украинском конфликте.

18 октября обозреватель китайской газеты-таблоида Global Times Хэ Чжигао заявил, что Соединённые Штаты в конфликте на Украине «лишь подливают масло в огонь, а не действуют как великая держава, способствующая миру и диалогу».

Чжигао считает, что Белый дом планирует превратить мировое сообщество в «иерархическое общество» ради усиления собственной гегемонии и именно для достижения данной цели оказывает финансовую и военную помощь киевскому режиму.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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