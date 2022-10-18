Global Times: США пытаются усилить свою гегемонию, поддерживая Украину
2022-10-18
23:11
Китайский журналист Хэ Чжигао раскрыл истинную цель США в российско-украинском конфликте.
18 октября обозреватель китайской газеты-таблоида Global Times Хэ Чжигао заявил, что Соединённые Штаты в конфликте на Украине «лишь подливают масло в огонь, а не действуют как великая держава, способствующая миру и диалогу».
Чжигао считает, что Белый дом планирует превратить мировое сообщество в «иерархическое общество» ради усиления собственной гегемонии и именно для достижения данной цели оказывает финансовую и военную помощь киевскому режиму.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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