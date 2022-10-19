Сельма Блэр уходит из «Танцев со звездами» по состоянию здоровья
2022-10-19
00:19
Сельма Блер сообщила, что уходит из проекта «Танцы со звездами» по состоянию здоровья. В 2018 году актрисе был поставлен диагноз рассеянный склероз.
На протяжении всего участия в конкурсе Блэр находилась под наблюдением врачей. Сейчас они рекомендовали ей отказаться от проекта.
Сельма поясняет, что болезнь делает ее более восприимчивой к травмам. Малейшие удары приводят к повреждению костей.
В понедельник состоялось ее последнее выступление в проекте, за которое она получила высший балл - 10.
Опубликовано: Светлана Репина
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