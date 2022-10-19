Сельма Блэр уходит из «Танцев со звездами» по состоянию здоровья

Сельма Блер сообщила, что уходит из проекта «Танцы со звездами» по состоянию здоровья. В 2018 году актрисе был поставлен диагноз рассеянный склероз.

На протяжении всего участия в конкурсе Блэр находилась под наблюдением врачей. Сейчас они рекомендовали ей отказаться от проекта.

Сельма поясняет, что болезнь делает ее более восприимчивой к травмам. Малейшие удары приводят к повреждению костей.

В понедельник состоялось ее последнее выступление в проекте, за которое она получила высший балл - 10.