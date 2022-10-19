Путин сегодня проведет экстренное заседание Совбеза на тему миграции
2022-10-19
00:50
В Российской Федерации экстренно соберется заседание Совета безопасности страны.
Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 19 октября, проведет заседание Совета безопасности.
Как сообщает российское издание "Московский комсомолец", темой заседания может стать проблема миграции из России.
"Сегодня, в среду, Путин проведет Совбез. темой заявлена миграция", - передает "Московский комсомолец".
Также сообщается, что вечером 19 числа заседание проведет Совет Федерации. При этом тема не разглашается.
"ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники в Совете Федерации сообщают, что верхняя палата парламента проведет заседание вечером в среду, тема не раскрывается", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Николай Скира
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