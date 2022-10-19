Совместное индийско-российское предприятие планирует к 2025 году экспортировать сверхзвуковые ракеты на 5 млрд долларов

2022-10-19

00:59

Совместное индийско-российское предприятие BrahMos Aerospace, которое производит сверхзвуковые крылатые ракеты, способные нести ядерное оружие, надеется получить заказы на 5 млрд долларов к 2025 году.

В этом году предприятие заключило свою первую экспортную сделку с Филиппинами на 375 млн долларов.

Сейчас BrahMos Aerospace ведет переговоры с Индонезией, Малайзией и Вьетнамом о новых заказах. 

Силы обороны Индии в настоящее время используют сверхзвуковые ракеты класса «земля-земля» BrahMos, которые могут запускаться с наземных, морских и подводных платформ.

Опубликовано: Светлана Репина







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