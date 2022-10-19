Совместное индийско-российское предприятие планирует к 2025 году экспортировать сверхзвуковые ракеты на 5 млрд долларов
2022-10-19
00:59
Совместное индийско-российское предприятие BrahMos Aerospace, которое производит сверхзвуковые крылатые ракеты, способные нести ядерное оружие, надеется получить заказы на 5 млрд долларов к 2025 году.
В этом году предприятие заключило свою первую экспортную сделку с Филиппинами на 375 млн долларов.
Сейчас BrahMos Aerospace ведет переговоры с Индонезией, Малайзией и Вьетнамом о новых заказах.
Силы обороны Индии в настоящее время используют сверхзвуковые ракеты класса «земля-земля» BrahMos, которые могут запускаться с наземных, морских и подводных платформ.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Армия РФ уничтожила станцию космической связи с правительством Украины в Одесской области
WP: республиканцы будут против увеличения помощи Украине, если победят на выборах в США
Украинские телеграм-каналы: энергосистема Украины разрушена на 40%, власти запрещают говорить правду
Стремоусов: «Скоро начнется битва за Херсон»
В Киеве взорвана ТЭЦ-6, начался пожар, в городе пропадает электричество