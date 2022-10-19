Во Франции началась общенациональная забастовка: закрыты школы, не работает транспорт

2022-10-19

01:31

Во Франции по инициативе профсоюзов началась общенациональная забастовка. Госслужащие требуют повышения зарплат из-за резкого роста инфляции.

В стране закрыты школы, остановлено движение наземного общественного транспорта, не ходит часть поездов метро. 

Одновременно продолжается забастовка сотрудников автозаправок и нефтеперерабатывающих предприятий, на АЗС возникли многокилометровые очереди.

16 октября в Париже состоялась протестная акция, в которой приняли участие тысячи людей. 

Опубликовано: Светлана Репина







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