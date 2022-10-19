Во Франции началась общенациональная забастовка: закрыты школы, не работает транспорт
2022-10-19
01:31
Во Франции по инициативе профсоюзов началась общенациональная забастовка. Госслужащие требуют повышения зарплат из-за резкого роста инфляции.
В стране закрыты школы, остановлено движение наземного общественного транспорта, не ходит часть поездов метро.
Одновременно продолжается забастовка сотрудников автозаправок и нефтеперерабатывающих предприятий, на АЗС возникли многокилометровые очереди.
16 октября в Париже состоялась протестная акция, в которой приняли участие тысячи людей.
Опубликовано: Светлана Репина
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