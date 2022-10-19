Четыре страны отказались от участия в «Евровидении-2023» в Ливерпуле
2022-10-19
01:49
Болгария, Черногория, Северная Македония, Босния и Герцеговина отказались участвовать в конкурсе «Евровидени-2023», который пройдет в британском Ливерпуле.
В Черногории отказ объяснили отсутствием средств на регистрационный взнос и пребывание в Великобритании. Там отметили, что спонсоров найти не удалось.
Аналогичную причину озвучили в Боснии и Герцеговине, в Северной Македонии. В Болгарии также указали на отсутствие средств, а также сообщили, что интерес к данному проекту утерян.
Победителем «Евровидения-2022» стала украинская группа Kalush Orchestra. Конкурс решено было провести не на Украине, а в Великобритании из соображений безопасности.
Опубликовано: Светлана Репина
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