Четыре страны отказались от участия в «Евровидении-2023» в Ливерпуле

Болгария, Черногория, Северная Македония, Босния и Герцеговина отказались участвовать в конкурсе «Евровидени-2023», который пройдет в британском Ливерпуле.

В Черногории отказ объяснили отсутствием средств на регистрационный взнос и пребывание в Великобритании. Там отметили, что спонсоров найти не удалось.

Аналогичную причину озвучили в Боснии и Герцеговине, в Северной Македонии. В Болгарии также указали на отсутствие средств, а также сообщили, что интерес к данному проекту утерян.

Победителем «Евровидения-2022» стала украинская группа Kalush Orchestra. Конкурс решено было провести не на Украине, а в Великобритании из соображений безопасности.