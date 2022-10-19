Почти 5 миллионов членов Компартии Китая подозреваются в коррупции

Правящая Коммунистическая партия Китая заявляет, что за последнее десятилетие она расследовала дела о коррупции в отношении 5 млн членов, но официальные уголовные дела были возбуждены против 553 человек.

Заместитель секретаря партийного комитета по дисциплине и инспекции Сяо Пей сказал, что в общей сложности 207 000 партийных чиновников были подвергнуты той или иной форме наказания за 10 лет правления Си Цзиньпина.

Он отметил, что большинство из тех, кого поймали следователи по борьбе со взяточничеством, были давними правонарушителями.

Только 11% наказанных совершили свое первое преступление за последние пять лет.