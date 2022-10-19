Против Канье Уэста подали иск на 250 млн долларов
2022-10-19
02:18
Рокси Вашингтон, мать Джанны, дочери Джоржда Флойда, подала от ее имени иск на 250 млн долларов против Канье Уэста.
Недавно Уэст заявил, что Флойд умер от фентанила. На самом деле смерть наступила из-за того, что офицер полиции стоял коленом на шее Флойда почти 9 минут.
По результатам судебно-медицинской экспертизы смерть Флойда признана убийством.
Адвокат Пэт Д. Диксон III заявил, что комментарии Канье Уэста являются отвратительной попыткой обесценить жизнь Джорджа Флойда и травмируют его дочь Джанну.
Опубликовано: Светлана Репина
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