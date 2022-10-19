США продадут 15 млн баррелей нефти из стратегических резервов, чтобы не спровоцировать новый топливный кризис накануне выборов

Белый дом распорядился о выделении 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва, сообщают источники, близкие к правительству.

Выброс на рынок 15 млн баррелей поможет на некоторое время увеличить мощности НПЗ. При этом сообщается, что резерв сократился до минимума 1984 года.

По мнению экспертов, США ожидает новая волна топливного кризиса, что повлечет провал демократов на промежуточных выборах.

Главный оппонент Джо Байдена, экс-президент Дональд Трамп не раз упрекал нынешнюю администрацию в подрыве энергобезопасности США.