США продадут 15 млн баррелей нефти из стратегических резервов, чтобы не спровоцировать новый топливный кризис накануне выборов
2022-10-19
09:02
Белый дом распорядился о выделении 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва, сообщают источники, близкие к правительству.
Выброс на рынок 15 млн баррелей поможет на некоторое время увеличить мощности НПЗ. При этом сообщается, что резерв сократился до минимума 1984 года.
По мнению экспертов, США ожидает новая волна топливного кризиса, что повлечет провал демократов на промежуточных выборах.
Главный оппонент Джо Байдена, экс-президент Дональд Трамп не раз упрекал нынешнюю администрацию в подрыве энергобезопасности США.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Армия РФ уничтожила станцию космической связи с правительством Украины в Одесской области
Стремоусов: ВСУ собрали десятки тысяч человек для атаки на Херсон
Украинские телеграм-каналы: энергосистема Украины разрушена на 40%, власти запрещают говорить правду
США продадут 15 млн баррелей нефти из стратегических резервов, чтобы не спровоцировать новый топливный кризис накануне выборов
В Киеве взорвана ТЭЦ-6, начался пожар, в городе пропадает электричество