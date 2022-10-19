Стремоусов: На границе Херсонщины стоят десятки тысяч солдат ВСУ, битва начнется со дня на день

Замглавы администрации Херсонщины Стремоусов прогнозирует начало битвы за Херсон.

По словам Стремоусова, сейчас руководство украинское армией стягивает все большие силы к граница Херсонской области и готовит наступление.

Сейчас продолжается стягивание техники. Как сообщил Стремоусов, сейчас для наступления собраны десятки тысяч человек личного состава.

"Вооруженные силы Украины наращивают количество техники на подступах к Херсонской области, несколько десятков тысяч военных уже находятся на линии боевого соприкосновения", - приводит РБК слова Стермоусова.

Ранее сообщалось, что Стремоусов прогнозирует начало генерального сражения уже в ближайшее время.