Стремоусов: На границе Херсонщины стоят десятки тысяч солдат ВСУ, битва начнется со дня на день
2022-10-19
09:15
Замглавы администрации Херсонщины Стремоусов прогнозирует начало битвы за Херсон.
По словам Стремоусова, сейчас руководство украинское армией стягивает все большие силы к граница Херсонской области и готовит наступление.
Сейчас продолжается стягивание техники. Как сообщил Стремоусов, сейчас для наступления собраны десятки тысяч человек личного состава.
"Вооруженные силы Украины наращивают количество техники на подступах к Херсонской области, несколько десятков тысяч военных уже находятся на линии боевого соприкосновения", - приводит РБК слова Стермоусова.
Ранее сообщалось, что Стремоусов прогнозирует начало генерального сражения уже в ближайшее время.
Опубликовано: Николай Скира
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