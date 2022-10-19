Власти Херсона начали массово эвакуировать людей из-за грядущего наступления ВСУ

2022-10-19

09:23

Жителям Херсона начали рассылать сообщения о начале эвакуауции мирного населения региона.

В Херсоне жителям города начали рассылать СМС-сообщения с призывом эвакуироваться на левый берег Днепра.

Всего планируется эвакуировать в районе 50-60 тысяч мирных жителей из-за готовящегося наступления украинских войск.

По словам главы Херсонской области Владимира Сальдо, на эвакуацию уйдет около недели.

"Около 50-60 тыс жителей правобережья Херсонской области планируется перевезти на левый берег Днепра, на это уйдет около недели, сообщил Сальдо", - пишет" Комсомолка",

Опубликовано: Николай Скира







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