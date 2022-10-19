Власти Херсона начали массово эвакуировать людей из-за грядущего наступления ВСУ
2022-10-19
09:23
Жителям Херсона начали рассылать сообщения о начале эвакуауции мирного населения региона.
В Херсоне жителям города начали рассылать СМС-сообщения с призывом эвакуироваться на левый берег Днепра.
Всего планируется эвакуировать в районе 50-60 тысяч мирных жителей из-за готовящегося наступления украинских войск.
По словам главы Херсонской области Владимира Сальдо, на эвакуацию уйдет около недели.
"Около 50-60 тыс жителей правобережья Херсонской области планируется перевезти на левый берег Днепра, на это уйдет около недели, сообщил Сальдо", - пишет" Комсомолка",
Опубликовано: Николай Скира
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