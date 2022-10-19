Барак Обама призвал США и НАТО определить границы поддержки Украины

США следует определиться с границами, в которых они будут оказывать военную помощь Украине, чтобы не вступить в прямой конфликт с Россией, заявил экс-президент США Обама в своем интервью Pod Save America.

«Мы должны честно сказать Украине, что мы можем сделать, а что нет», — отметил в своем комментарии внешнеполитической обстановки Барак Обама.

Обама понадеялся, что новая администрация Белого дома понимает все последствия перерастания конфликта на Украине в прямую конфронтацию между Россией и НАТО.

В этой связи экс-президент США дал совет хорошенько подумать о том, «где заканчивается оборона и начинается наступление» и не выпускать из видения характер военной поддержки и те типы вооружений, которые поставляются Киеву.