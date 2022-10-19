Милохин и Медведева провоцируют слухи о своём романе, страстно целуясь на шоу Ледниковый период
2022-10-19
10:37
Именно фигуристка Евгения Медведева настояла на том, чтобы тиктокера Даню Милохина вернули в "Ледниковый период". Романтическая аура вокруг пары, их поцелуи на выступлениях будоражат поклонников.
Тиктокер Даня Милохин и фигуристка Евгения Медведева снова вместе в рамках проекта "Ледниковый период". Молодые люди подогревают слухи о романе между ними своим неравнодушным отношением друг к другу.
Медведева призналась, что именно она настояла на том, чтобы блогера вернули в шоу. Спортсменка не желала выступать ни с каким другим партнёром.
На просторах интернета появился ролик с Даней и Евгенией, которые страстно целуются, репетируя номер.
Фанатам остаётся только гадать, так задумано или между знаменитостями нечто большее, чем работа.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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