Милохин и Медведева провоцируют слухи о своём романе, страстно целуясь на шоу Ледниковый период

Именно фигуристка Евгения Медведева настояла на том, чтобы тиктокера Даню Милохина вернули в "Ледниковый период". Романтическая аура вокруг пары, их поцелуи на выступлениях будоражат поклонников.

Тиктокер Даня Милохин и фигуристка Евгения Медведева снова вместе в рамках проекта "Ледниковый период". Молодые люди подогревают слухи о романе между ними своим неравнодушным отношением друг к другу.

Медведева призналась, что именно она настояла на том, чтобы блогера вернули в шоу. Спортсменка не желала выступать ни с каким другим партнёром.

На просторах интернета появился ролик с Даней и Евгенией, которые страстно целуются, репетируя номер.

Фанатам остаётся только гадать, так задумано или между знаменитостями нечто большее, чем работа.