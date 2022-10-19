Рогов: армия РФ отбила попытку десанта ВСУ высадиться у Запорожской АЭС

Член совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что минувшей ночью украинские десантники пытались высалиться возле Запорожской атомной электростанции.

Официальный представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов уведомляет, что прошлой ночью силы спецопераций ВСУ и десант армии Украины подплыли Запорожской АЭС на моторных лодках с намерениями штурмовать атомный объект. По словам Рогова, бой между российскими и украинскими войсками возле АЭС в Запорожье длился три с половиной часа.

Владимир Рогов утверждает, что после тяжёлого и затяжного сражения войска России вынудили вооружённые силы Украины отступить, прервав попытку штурма Запорожской АЭС.