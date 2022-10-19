Внук Пугачёвой не поддерживает позицию певицы относительно спецоперации России в Украине

Внук певицы Аллы Пугачёвой Дени Байсаров не согласен со своей именитой родственницей в вопросе спецоперации.

Алла Пугачева дала понять, как относится к действиям российских властей относительно Украины. Её внук Дени Байсаров думает по-другому и не намерен покидать Россию.

Журналист Антон Беккужев убеждён, что родные певицы могут не разделять её позицию.

Дени заявил в соцсетях, что очень тепло относится к Москве, в которой проживает.

Мать Байсарова младшего и дочь Аллы Борисовны, певица Кристина Орбакайте продолжает трудится в РФ.