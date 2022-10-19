МИД Литвы предложил, чтобы всех гостей санатория Беларусь одобряла лично Тихановская
2022-10-19
11:06
Литва предложила, чтобы всех посетителей санатория "Беларусь" согласовывали с Тихановской.
В Министерстве иностранных дел Литвы сделали крайне одиозное предложение о том, как регулировать посещаемость санатория "Беларусь".
Там выступили с заявлением о том, что по какой-то причине теперь решать, достоин ли человек там лечиться должна Светлана Тихановская.
"Мы предлагаем санаторию обращаться в офис Тихановской, представлять ему список граждан Беларуси, которые намереваются приехать на лечение, и получить его разрешение на приезд этих людей", - передает BALTNEWS заявление МИДа Литвы.
Де факто это означает, что она по воле своей будет распоряжаться здоровьем белорусов, в том числе и детей.
Опубликовано: Николай Скира
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