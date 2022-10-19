«Необязательно о мозгах»: Маркл заявила, что на работе её ценили только за красоту
2022-10-19
11:17
Законная супруга принца Гарри, актриса Меган Маркл рассказала, что ушла из реалити-шоу "Сделка", так как на проекте ценилась только её внешность, а не мозги.
Меган Маркл вспомнила о том, как уволилась из американского реалити-шоу "Сделка" из-за того, что телевизионщики не ценили её мозги, а были сосредоточены только на красивой внешности, о чём сообщает издание "Express".
Вышел новый выпуск подкаста "Архетипы на платформе Spotify с герцогиней Сассекской, который посетила Пэрис Хилтон.
Маркл начала передачу с того, что поведала о своей работе в проекте "Сделка", где она была "девушкой с портфелем". Артистка подчеркнула, что благодарна шоу только за то, что она могла оплачивать счета.
Меган вспомнила, что в реалити-шоу хватало умных женщин, которых не ценило руководство, и актриса была в их числе. Работу в "Сделке" знаменитость окрестила так: "необязательно о мозгах".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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