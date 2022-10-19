Reuters: банки Китая «сливают» доллары для поддержки курса юаня
2022-10-19
11:24
Информационное агентство Reuters сообщает, что китайские банки перешли к массовой продаже долларов для поддержки курса юаней. Крупные китайские банки практически полностью избавились от запасов иностранной валюты.
Распоряжение Центрального банка Китая о необходимости избавляться от долларовых активов для поддержки курса национальной валюты, однако фактически китайские банки стали «сливать» доллары только в начале октября. Сегодня ситуация складываться так, что у крупных игроков рынка практически не осталось активов в иностранной валюте.
Только за один понедельник на этой неделе китайские банки продали больше долларов с использованием комбинации своповых и спотовых транзакций, чем за последние две недели.
При этом курс обмена все равно упал до 6,95 юаня за доллар — это связано с тем, что «слив» валюты не затронул валютные резервы Китая на 3 триллиона долларов. Будут ли государственные банки в перспективе избавляться от доллара и затрагивать резервы, пока неизвестно.
В конце сентября Народный банк Китая понизил курс юаня до 7,0722 за доллара — это минимальное значение с лета 2022 года. За девять месяцев текущего года, несмотря на небольшие колебания, курс юаня ослаб к доллару более чем на 11%, что вынудило Центральный банк Китая увеличить норму резервирования по форвардным контрактам на курс доллара с нуля до 20%.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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