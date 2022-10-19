Минэнерго США принял решение продать еще 15 миллионов баррелей нефти из резерва

Президент США Джо Байден заявил, что для укрепления энергетической безопасности страны Министерство энергетики намерено продать не менее 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва.

Джо Байден подчеркнул, что такая мера призвана к снижению цен на бензин в США. Министерство энергетики выпустит официальное уведомление утром завтрашнего дня, 20 октября 2022 года. Не менее 15 миллионов баррелей нефти будет продано из стратегического нефтяного резерва (SPR) США до декабря 2022 года.

О высвобождении американский резервов нефти Байден объявил еще в конце марта 2022 года. Планировалось продать около 180 миллионов баррелей нефти в течение полгода. При этом Министерство энергетики США «должны были быть готовы к дополнительным объемам продаже из резерва зимой».

Новость восприняли неоднозначно. С одной стороны, логика американских властей понятна — чем больше нефти на рынке, тем ниже ее стоимость. С другой, не сосем понятно, как объем нефти, которого в принципе достаточно, повлияет на переработку сырья на предприятиях (то есть, именно НПЗ придется увеличивать объем работы).

США планируют начать закупать нефть по цене от 67 до 72 долларов за баррель или ниже для восполнения SPR. На сегодняшний день даже непонятно, будет ли нефть столько стоить с учетом ограничения добычи, принятого ОПЕК+ 5 октября 2022 года, и будет ли необходимость потом закупать сырье по установленной цене.