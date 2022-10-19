Пушилин: союзные войска РФ и Донбасса успешно наступают на Авдеевском направлении
2022-10-19
11:40
Лидер ДНР Денис Пушилин рассказал об успешной наступательной операции союзных войск по направлению к Авдеевке.
18 октября глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин сообщил, что союзные силы России и Донбасса проводят успешную наступательную операцию на Авдеевском участке фронта в ДНР.
По словам Пушилина, российские военные и народная милиция ДНР и ЛНР совместно с одиннадцатым полком уже освободили населённый пункт Первомайский.
Также Денис Пушилин утверждает, что вооружённые силы Украины закрепились в Авдеевке ещё в 2014 году и захватили Авдеевский нефтехимический завод, где создали оборонительные рубежи.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Миллиардер Экман призвал Киев отказаться от Крыма и вступления в НАТО
Asia Times: западные политики ездят в Киев для маскировки провала на Украине
Минобороны Беларуси: в стране проведут сверку данных военнообязанных
Ученые научили клетки мозга человека играть в компьютер
Сальдо: в Херсонской области началась эвакуация, с правого берега Днепра будет вывезено 60 тысяч человек