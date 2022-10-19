Пушилин: союзные войска РФ и Донбасса успешно наступают на Авдеевском направлении

Лидер ДНР Денис Пушилин рассказал об успешной наступательной операции союзных войск по направлению к Авдеевке.

18 октября глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин сообщил, что союзные силы России и Донбасса проводят успешную наступательную операцию на Авдеевском участке фронта в ДНР.

По словам Пушилина, российские военные и народная милиция ДНР и ЛНР совместно с одиннадцатым полком уже освободили населённый пункт Первомайский.

Также Денис Пушилин утверждает, что вооружённые силы Украины закрепились в Авдеевке ещё в 2014 году и захватили Авдеевский нефтехимический завод, где создали оборонительные рубежи.