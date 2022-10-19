Правительство России выделило гранты на создание игр про ЧВК и партизан войны 1812 года

АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) одобрил гранты от правительства Российской Федерации для создания игр, которые «должны послужить укреплению гражданской идентичности и ценностей молодежи».

ИРИ поддержит не менее 177 проектов разных жанров и форматов, в том числе «масштабные кроссплатформенные игры». Один из проектов — игра «Спарта», разработкой которой будет заниматься компания Lipsar Studio. Она получит грант в размере 90 миллионов российских рублей. В основу игры «Спарта» ляжет история частной военной компании (ЧВК), чьи наемники воюют в интересах России в вымышленной африканской стране.

Представители ИРИ отметили, что идея создания игры «Спарта» заинтересовала институт, так как она позволит «создать позитивный образ российских военных». Релиз игры намечен на конец 2024 года.

На сайте компании Lipsar Studio сообщается, что игра «Спарта» разрабатывается с учетом гиперказуальных эффектов, без определенного сюжета и с максимально простым геймплеем. Правда, при попытке ознакомится с другими проектами компании на главной странице официального сайта появляется сообщение о невозможности перейти на другую страницу.

Тем не менее, в «Яндекс.Играх» опубликовано пять браузерных игр Lipsar Studio, в App Store — 55 мобильных игр. Суд по всему в Google Play разработчики пока не выходили.