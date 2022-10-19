The American Conservative: ошибки Байдена буквально отдели будущее Украины в руки России

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил для The American Conservative, что ошибки администрации президента США Джо Байдена, буквально отдали будущее Украины в руки России.

Дуглас Макгрегор отметил, что перспективы Украины сегодня «достаточно мрачные»: вернуть утраченные территории и ухудшить «стратегическое здоровья» или оставить их в руках России. Вашингтон может дать «морально ответственный и практический ответ» Москве, однако не делает этого.

Экс-советник главы Пентагона ответил, что правильный шаг — это заключение Киевом максимально возможный мир с Москвой, чтобы остановить кровопролитие. Тем не менее, для Вашингтона такое решение немыслимо, так как он потеряет влияние в регионе.

Макгрегор добавил, что пока США поставляют Украине финансирование, оборудование и военную помощь, Киев будет вести безвыигрышную битву, а правящий политический класс будет получать прибыль от передачи денег Пентагоны и оборонно-промышленному американскому комплексу.

Он также считает, что в стратегическом смысле США, НАТО и их союзники «ничего не дадут» Украине. Возвращение утраченных территорий будет означать стратегическое поражение, однако Киев и Вашингтон не готовы «оставить все как есть».