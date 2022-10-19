Бастрыкин: Причастность украинских спецслужб к взрыву на Крымском мосту доказана следственным путем

Первоначальная версия Следственного комитета России о причастности украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту подтвердилась, отметил глава ведомства Александр Бастрыкин, сообщает РИА Новости в среду, 19 октября.

Бастрыкин отметил, что первоначальные данные были подтверждены «следственным путем». Планировали и организовали диверсионную операцию украинские спецслужбы, казал глава СКР.

Он отметил, что было установлено 12 участников террористической группы, причастных к взрыву, из которых было задержано восемь. Это не только граждане Украины, но и армяне, грузины и россияне.

В ходе следствия были выявлены и логисты диверсионной операции, которые обеспечивали транзит товаров в РФ и смогли тем самым переправить по этому каналу заминированную фуру.