Бастрыкин: Причастность украинских спецслужб к взрыву на Крымском мосту доказана следственным путем

2022-10-19

12:01

Первоначальная версия Следственного комитета России о причастности украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту подтвердилась, отметил глава ведомства Александр Бастрыкин, сообщает РИА Новости в среду, 19 октября.

Бастрыкин отметил, что первоначальные данные были подтверждены «следственным путем». Планировали и организовали диверсионную операцию украинские спецслужбы, казал глава СКР.

Он отметил, что было установлено 12 участников террористической группы, причастных к взрыву, из которых было задержано восемь. Это не только граждане Украины, но и армяне, грузины и россияне.

В ходе следствия были выявлены и логисты диверсионной операции, которые обеспечивали транзит товаров в РФ и смогли тем самым переправить по этому каналу заминированную фуру.

Опубликовано: Тарас Медведев







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