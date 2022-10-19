Fox News: американцы призывают Байдена взглянуть на фондовые рынки, а не ситуацию в Украине

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что простые американцы больше беспокоятся о состоянии дел фондовых рынков в стране, а не происходящем на территории Украины.

Такер Карлсон отметил, что миллионы американцев беспокоятся о собственной экономике, в то время как администрация президента Джо Байдена смотрит в сторону Украины и заявляет, что «американская экономика чертовски сильна». Однако в реальности состояние дел не такое радужное, как может показаться администрации американского лидера.

Ситуация на фондовом рынке США беспокоит сегодня не только магнатов, потому что от нее зависит пенсионный счет каждого американца. Фондовый рынок стремительно падает, а за ним и мечты о пенсии без беспокойства о завтрашнем дне.

Карлсон подчеркнул, что инфляция в США достигла рекордных показателей, а Джо Байден перекладывает ответственность за происходящее на республиканцев. Хотя очевидно, что в положении дел виновата его собственная администрация.

Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить украинской стороне новую партию военной помощи на сумму 725 миллионов долларов. По мнению многих экспертов, еще один такой транш и экономика США может впасть в рецессию с вероятностью 99.9%.