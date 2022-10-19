Долина рассказала о роли концертов во время проведения спецоперации
2022-10-19
12:05
Известная российская исполнительница Лариса Долина убеждена, что концерты необходимо проводить в это тяжёлое для страны и её жителей время.
Лариса Долина пояснила, по какой причине нельзя отменять концерты в период проведения спецоперации.
Певица убеждена, что на джазовых выступлениях люди отдыхают душой и сердцем, что необходимо сейчас.
Артистка называет джаз вечным искусством, которое всегда востребовано. По мнению звезды сцены, джазовая музыка объединяет, позволяя уйти домой с концерта счастливым.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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