Долина рассказала о роли концертов во время проведения спецоперации

Известная российская исполнительница Лариса Долина убеждена, что концерты необходимо проводить в это тяжёлое для страны и её жителей время.

Лариса Долина пояснила, по какой причине нельзя отменять концерты в период проведения спецоперации.

Певица убеждена, что на джазовых выступлениях люди отдыхают душой и сердцем, что необходимо сейчас.

Артистка называет джаз вечным искусством, которое всегда востребовано. По мнению звезды сцены, джазовая музыка объединяет, позволяя уйти домой с концерта счастливым.