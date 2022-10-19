Сальдо сообщил о закрытие въезда для гражданских лиц в Херсонскую область на 7 дней

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что въезд в Херсонскую область для гражданских лиц закрывается на ближайшие 7 дней.

Сальдо отметил, что въезд в Херсонскую область в ближайшую неделю будет разрешен только по специальным пропускам, выданным комендатурой для работников снабжающих компаний. Это те люди, которые занимаются обеспечением и снабжением, в том числе работают в коммунальных органах.

Врио губернатор также отметил, что на левый берег Днепра переезжают все подразделения министерства гражданской администрации Херсонской области, в том числе и военно-гражданская администрация. Управление будет вестись с левобережья.

Сальдо не уточнил куда и на какое время вывозят жителей правого берега Херсонской области, однако добавил, что на данный момент «ведется работа по увеличению пропускной способности паромных переправ», в том числе добавляются катера, способные перевозить людей.

Ранее Владимир Сальдо сообщил о перемещении гражданского населения из населенных пунктов Бериславское, Белозерское, Снигиревское и Александровское на левый берег Днепра. Решение принято в связи с опасностью затопления территорий.