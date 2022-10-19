Сальдо: сорок процентов жителей Херсонской области уехали в Россию

Лидер администрации Херсонской области Владимир Сальдо утверждает, что 40 процентов местного населения уехали в другие российские регионы.

В среду лидер администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в рамках организованного перемещения граждан сорок процентов жителей региона уже временно переехало в другие регионы России.

По словам Сальдо, также администрация закрыла въезд для граждан в Херсонскую область на одну неделю, разрешив въезжать лишь тем, у кого имеется спецпропуск.

Владимир Сальдо уточняет, что такие пропуски были выданы работникам коммунальных служб и гражданам, которые осуществляют деятельность в сфере снабжения.