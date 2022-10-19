Глава ЕК назвала удары России по украинским объектам критической инфраструктуры преступлением

На пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен раскритиковала российские удары по критической инфраструктуре Украины.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что лишение украинцев в зимний период электроэнергии и тепла — это «проявление настоящего террора». Она также назвала действия Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины преступлениями.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о новых ударах по системам военного управления и энергетики Украины. В ведомстве отметили, что удары наносились по арсеналам с боеприпасами и вооружению. При этом украинская сторона утверждает, что Россия продолжает повреждать объекты гражданской критической инфраструктуры.

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко отметил, что энергетическая ситуация в стране крайне критическая. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране повреждено до 30% всех работающих электростанций.

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь отметил, что если правительство Украины продолжит предпринимать попытки совершения терактов на территории России, «ответ Москвы будет еще жестче».