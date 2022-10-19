Финляндия построит забор на границе с Россией длиной 260 километров

Правительство Финляндии приняло решение о постройке забора вдоль государственной границы с Россией.

18 октября пресс-служба финского правительства сообщила о принятии решения по постройке заграждения на границе России и Финляндии, протяжённость которого составит 260 километров от 1300 километров общего участка границы.

Уточняется, что первоначально финские специалисты возведут пробный участок забора, а полное построение заграждения на границе с Россией будет выстроено за 4-5 лет.