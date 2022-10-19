Финляндия построит забор на границе с Россией длиной 260 километров
2022-10-19
12:28
Правительство Финляндии приняло решение о постройке забора вдоль государственной границы с Россией.
18 октября пресс-служба финского правительства сообщила о принятии решения по постройке заграждения на границе России и Финляндии, протяжённость которого составит 260 километров от 1300 километров общего участка границы.
Уточняется, что первоначально финские специалисты возведут пробный участок забора, а полное построение заграждения на границе с Россией будет выстроено за 4-5 лет.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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