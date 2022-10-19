Стремоусов: Франция и Германия могут войти в состав России путём референдумов

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов предложил Германии и Франции войти в состав России.

18 октября официальный представитель военно-гражданской администрации Херсона Кирилл Стремоусов выступил с инициативой по проведению референдумов во Франции и Германии о присоединении территорий данных стран к регулярному составу Российской Федерации.

По мнению Стремоусова, в результате вхождения данных стран в состав РФ ФРГ и Франция будут надёжно обеспечены газом, а права всех граждан будут неукоснительно соблюдаться российским правительством.