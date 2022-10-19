Стремоусов: Франция и Германия могут войти в состав России путём референдумов
2022-10-19
12:31
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов предложил Германии и Франции войти в состав России.
18 октября официальный представитель военно-гражданской администрации Херсона Кирилл Стремоусов выступил с инициативой по проведению референдумов во Франции и Германии о присоединении территорий данных стран к регулярному составу Российской Федерации.
По мнению Стремоусова, в результате вхождения данных стран в состав РФ ФРГ и Франция будут надёжно обеспечены газом, а права всех граждан будут неукоснительно соблюдаться российским правительством.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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