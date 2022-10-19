Sky News: Британия введёт санкции против стран, поставляющих России беспилотники

Издание Sky News сообщило о намерениях Лондона ввести санкции против государств, которые передают Москве ударные дроны.

18 октября телеканал Sky News со ссылкой на министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли сообщил, что британское правительство думает об оказании санкционного давления на страны, которые передают России дроны.

Днём ранее глава МИД Украины предложил Владимиру Зеленскому разорвать дипломатические связи с Ираном, поскольку политик уверен, что Тегеран поставляет Москве дроны-камикадзе.

Также украинцы организовали стихийный митинг у стен посольства Ирана в Киеве, публично назвав данное государство пособником России в спецоперации.