В Европе на следующей неделе произойдет частичное солнечное затмение

Жители Восточного полушария станут свидетелями частичного солнечного затмения, сообщает научная лаборатория Парижской обсерватории (IMCCE).

Ученые отмечают, что светило будет в тени Луны для жителей Европейской части материка, северной части Африки и частично в Азии.

В Париже за затмением необходимо следить с 11:15 до 12:45 по местному времени, сообщают астрономы. В Страсбурге солнце будет скрыто на 19,5% против 17,2% в Лилле и 13,7% в Париже, отмечается в пресс-релизе IMCCE.

В следующий раз частичное затмение случится только 29 марта 2025 года, а потом 12 августа 2026 года произойдет полное затмение Солнца.