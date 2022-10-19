В Европе на следующей неделе произойдет частичное солнечное затмение
2022-10-19
12:44
Жители Восточного полушария станут свидетелями частичного солнечного затмения, сообщает научная лаборатория Парижской обсерватории (IMCCE).
Ученые отмечают, что светило будет в тени Луны для жителей Европейской части материка, северной части Африки и частично в Азии.
В Париже за затмением необходимо следить с 11:15 до 12:45 по местному времени, сообщают астрономы. В Страсбурге солнце будет скрыто на 19,5% против 17,2% в Лилле и 13,7% в Париже, отмечается в пресс-релизе IMCCE.
В следующий раз частичное затмение случится только 29 марта 2025 года, а потом 12 августа 2026 года произойдет полное затмение Солнца.
Опубликовано: Тарас Медведев
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